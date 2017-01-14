В Петербурге пять пассажиров маршрутки пострадали при столкновении с троллейбусом
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Столкновение маршрутки с троллейбусом произошло в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадали пять человек.
В субботу в Кировском районе Санкт-Петербурга маршрутка столкнулась с троллейбусом. В результате ДТП пострадали пять человек, передает ТАСС.
Инцидент произошел около 14:00 мск на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Козлова.
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