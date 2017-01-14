Российская лыжница Матвеева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Россиянка Наталья Матвеева выиграла этап гонок в спринтерской гонке свободным стилем на Кубке мира.
Российская гонщица Наталья Матвеева заняла первое место по итогам индивидуальной спринтерской гонки на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе, передает "Интерфакс".
Второй к финишу пришла норвежка Майкен Касперсен Фалла, третьей стала шведка Ханна Фальк.
Другая россиянка Юлия Белорукова не прошла в полуфинал и стала 30-й в итоговом протоколе.