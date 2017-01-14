Российская лыжница Матвеева выиграла спринт на этапе Кубка мира

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Россиянка Наталья Матвеева выиграла этап гонок в спринтерской гонке свободным стилем на Кубке мира.

Российская гонщица Наталья Матвеева заняла первое место по итогам индивидуальной спринтерской гонки на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе, передает "Интерфакс".

Второй к финишу пришла норвежка Майкен Касперсен Фалла, третьей стала шведка Ханна Фальк.

Другая россиянка Юлия Белорукова не прошла в полуфинал и стала 30-й в итоговом протоколе.