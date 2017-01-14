19:53, 14 января 2017

В Северном море затонуло грузовое судно

Теги:  корабль  крушение  судно  Происшествие

Грузовое судно затонуло в Северном море, в 70 километрах от французского порта Дюнкерк. Члены экипажа - семь человек - благополучно покинули борт и были подобраны спасателями.

В ночь на субботу в Северном море, в 70 километрах от французского порта Дюнкерк затонуло грузовое судно, плававшее под флагом Барбадоса. 

Все семь человек экипажа успели благополучно покинуть грузовое судно и были быстро подобраны спасателями. Катастрофа произошла в эксклюзивной экономической зоне Великобритании. Глубина моря в районе ЧП - 40 метров. 

Ранее сведений о том, что судно было в плохом техническом состоянии не поступало, передает ТАСС.

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