Жертвами ДТП в Саратовской области стали семь человек

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Крупная авария произошла минувшей ночью в Саратовской области. Семь человек погибли при лобовом столкновении минивена и грузового автомобиля. ДТП произошло на 550-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов, в районе села Тарумовка Петровского района.

В ночь на воскресенье в Саратовской области произошло лобовое столкновение минивена и грузового автомобиля. Погибли семь человек.

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу. Водитель и шесть пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте. Сейчас оперативные службы устанавливают все обстоятельства происшествия, передает "ТВ Центр".

В Саратове расследуют причины еще одной трагедии. Накануне мужчина и двое детей шести и семи лет, катаясь по Волге на снегоходе, провалились под лед и погибли. Серьезно пострадала и находившаяся с ними женщина, но она жива. Все произошло в нескольких километрах от берега. Тела погибших уже извлечены из воды.

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