10:06, 15 января 2017

Причиной падения юноши с башни "Москва-Сити" могла стать попытка селфи

Теги:  падение  Происшествие  москва  смерть

По факту гибели молодого человека, упавшего в субботу с 83-го этажа небоскрёба "Око" комплекса "Москва-Сити", проводится проверка. Следствие рассматривает две версии произошедшего. По одной из них, молодой человек хотел сделать селфи и перелез через ограду смотровой площадки, не удержался и сорвался вниз. По другой - спрыгнул сам.

В субботу с 83-го этажа небоскрёба "Око" комплекса "Москва-Сити" упал 18-летний юноша. Именно там, на высоте более 360-ти метров, находится смотровая площадка.

Тело молодого человека нашли прохожие на припаркованном рядом с башней автомобиле. Юноша получил травмы несовместимые с жизнью.   

Версии происшествия разнятся. По одной из них, молодой человек хотел сделать селфи и перелез через ограду смотровой площадки, не удержался и сорвался вниз.  По другой - спрыгнул сам. Точные причины трагедии установят следователи и вынесут процессуальное решение, передает "ТВ Центр".  

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