В московских аэропортах отменены и задержаны несколько десятков рейсов

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Сильный снегопад стал причиной отмены десятков рейсов в московских аэропортах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Шереметьево, там задержаны 27 рейсов, еще 30 отменены.

В воскресенье столичные аэропорты из-за сильного снегопада отменили 35 рейсов, передает "Интерфакс".

Наиболее сложная ситуация сложилась в Шереметьево, там задержаны 27 рейсов, еще 30 отменены. В Домодедово отменено пять рейсов и задержано семь рейсов. Во Внуково и Жуковском задержек и отмен рейсов нет.

Кроме того, сразу в нескольких регионах России из-за мощных снегопадов отменены десятки авиарейсов.

В воскресенье ухудшилась погода на Сахалине. Воздушная гавань столицы области не принимает самолеты. Техника не справляется с расчисткой взлетно-посадочных полос. Ситуацию осложняет сильный ветер. Из-за метели ожидается снижение видимости на дорогах. Штормовое предупреждение продлится до вторника.

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