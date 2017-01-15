В Домодедово самолет столкнулся с автопогрузчиком
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Самолет Ан-148 столкнулся с автопогрузчиком в аэропорту Домодедово. В результате инцидента никто не пострадал.
В аэропорту Домодедово самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов столкнулся с автопогрузчиком. В результате у воздушного судна были повреждены подкрылки, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение схемы управления самолетом на рулежной дорожке.
В результате инцидента никто не пострадал.
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