В Домодедово самолет столкнулся с автопогрузчиком

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Самолет Ан-148 столкнулся с автопогрузчиком в аэропорту Домодедово. В результате инцидента никто не пострадал.

В аэропорту Домодедово самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов столкнулся с автопогрузчиком. В результате у воздушного судна были повреждены подкрылки, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение схемы управления самолетом на рулежной дорожке.

В результате инцидента никто не пострадал.

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