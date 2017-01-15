Уголовное дело возбуждено после крупного ДТП в Саратовской области

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Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Саратовской области, в результате которого погибли семь человек. Авария произошла на трассе возле поселка Тарумовка. Как сообщили в МВД, водитель не справился с управлением - грузовик с полуприцепом вылетел на встречную полосу и столкнулся с минивэном.