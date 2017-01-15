Уголовное дело возбуждено после крупного ДТП в Саратовской области
Теги: расследование ДТП скр погибшие
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Саратовской области, в результате которого погибли семь человек. Авария произошла на трассе возле поселка Тарумовка. Как сообщили в МВД, водитель не справился с управлением - грузовик с полуприцепом вылетел на встречную полосу и столкнулся с минивэном.
Жертвами крупного ДТП в Саратовской области стали семь человек, передает "ТВ Центр".
Как сообщили в МВД, водитель не справился с управлением - грузовик с полуприцепом вылетел на встречную полосу и столкнулся с минивэном. От лобового удара легковой автомобиль получил настолько серьёзные повреждения, что все, кто был в салоне, погибли на месте - это шесть пассажиров и водитель. Уже установлено, что пятеро из них были гражданами Киргизии. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Читайте также: