Кадыров рассказал о задержании связанного с ИГ террориста

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В Чечне в ходе спецоперации задержан особо опасный террорист. Имран Дацаев является членом бандформирования, которое получало указания из Сирии от запрещенного в России "Исламского государства". Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Чечне задержан особо опасный террорист, которому удалось скрыться во время спецоперации в Курчалоевском районе 11 января, передает "ТВ Центр".

И тогда, и сейчас действиями силовиков руководил глава республики Рамзан Кадыров. На своей странице в соцсети он сообщил, что боевика Имрана Дацаева обнаружили во дворе торгового центра в Грозном. Радикала блокировали и предложили сдаться. В ответ он бросил гранату. В итоге Дацаева удалось взять живым. Он уже дает показания. Преступник признался, что его группировка получала указания из Сирии от запрещенного в России "Исламского государства". На данный момент вся банда нейтрализована, в отделы полиции доставлены более 50 участников.

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