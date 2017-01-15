В Сирии 1120 населенных пунктов присоединились к процессу примирения

Теги: сирия минобороны боевики Сирийский конфликт россия

В Минобороны России сообщили, что число населенных пунктов, присоединившихся к мирному процессу, увеличилось до 1120. По последним данным, армия и союзные отряды ополчения отбили атаки террористов в районе города Дейр-эз-Зор. В результате ликвидированы свыше 30 боевиков.

Международные гуманитарные организации забыли об Алеппо после освобождения, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, после весьма пристального внимания Запада к городу реальная помощь мирному населению не поступала с прошлого года. Поддержка оказывается только со стороны России, Международного Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца, передает "ТВ Центр".

В нашем военном ведомстве также сообщили, что число населенных пунктов, присоединившихся к мирному процессу, увеличилось до 1120. При этом некоторые отряды сирийской оппозиции перешли на сторону правительственных войск и будут сражаться против запрещенного в том числе и в России "Исламского государства".

По последним данным, армия и союзные отряды ополчения отбили атаки террористов в районе города Дейр-эз-Зор. В результате ликвидированы свыше 30 боевиков.

Читайте также:

Минобороны: международные гуманитарные организации забыли Алеппо