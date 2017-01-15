Премьер Великобритании 17 января объявит "жесткий Brexit"

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник объявит, что правительство готово вывести страну из состава ЕС. Об этом сообщает местный таблоид The Sun со ссылкой на высокопоставленный источник.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится объявить жесткий Brexit. Об этом сообщает местный таблоид The Sun со ссылкой на высокопоставленный источник, передает "ТВ Центр".

По информации издания, Мэй объявит об условиях выхода Королевства из ЕС уже во вторник. В частности, правительство намерено вывести страну из Таможенного союза и единого внутреннего рынка. Теперь кабмин будет работать над торговыми соглашениями с другими государствами. Кроме того, Британия выйдет из-под юрисдикции Европейского суда, а для решения миграционного вопроса в 2019 году введёт запрет на свободное передвижение из стран Евросоюза.

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