В Москве исполнили сочинение митрополита Иллариона "Рождественская оратория"

Теги: Культура праздник концерт москва

"Рождественскую ораторию", которая рассказывает о пришествии в мир Иисуса Христа, представили в столице. В постановке приняли участие Большой симфонический оркестр имени Чайковского и Синодальный хор.

В Москве представили "Рождественскую ораторию", которая рассказывает о пришествии в мир Иисуса Христа. В постановке приняли участие Большой симфонический оркестр имени Чайковского и Синодальный хор. И впервые вместе с профессиональными артистами на сцене выступили дети, передает "ТВ Центр".

По задумке автора, митрополита Волоколамского Илариона, пение двух коллективов символизирует перекличку между ангелами и людьми. Исполнение сопровождалось мотивами рождественской церковной службы и современными спецэффектами.

Читайте также:

В столице прошел благотворительный концерт "Музыка жизни"

В Москве прошел благотворительный концерт "Спасибо, друг"