Германия начала подготовку к отражению кибератак во время выборов‍

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Американская истерия о якобы кибератаках со стороны российских хакеров приобретает мировые масштабы. На этот раз московский след нашли в Германии. И теперь готовятся защищать государственные серверы во время предстоящих выборов в парламент.

История с кибератаками, которые русские, якобы, устроили в США в разгар выборов, получила неожиданное продолжение в Германии. Немецкая разведка по поручению госканцелярии должна была выяснить, правда ли, что Москва целенаправленно и тайно вмешивается в политику Евросоюза. И, что не удивительно, пришла к положительному выводу. Правда, официально существование доклада власти пока не подтвердили. Но информация о документе появилась в самом влиятельном журнале Германии еженедельнике der Spiegel.

В своем докладе немецкая разведка и ведомство по защите конституции приходят к выводу, что Россия пытается годами влиять на ход событий в странах ЕС. Москва целенаправленно делает всё, чтобы обострить существующие конфликты, особенно на Западе. Россия добивается того, чтобы поставить под сомнение тесные связи между Евросоюзом и США. Встревожены ситуацией также в ЕС и НАТО, там сейчас прорабатывают стратегию действий против влияния России.

Обвинения в адрес Москвы, мягко говоря, неубедительные. Авторы доклада, по данным журнала, вспоминают историю двухлетней давности, когда русские хакеры, якобы, взломали сайт Бундестага и атаковали компьютерную сеть ОБСЕ, что доказать спецслужбы так и не смогли. Но руководитель БНД Бруно Каль уже заявил: он опасается кибервмешательств со стороны России в ход выборов в Бундестаг, которые пройдут осенью. Эксперты считают: такое поведение немецких властей объяснимо. Они до сих не смирились с тем, что Америка выбрала "не того президента". Вот и Барак Обама, которому уже должно быть всё равно, за пять дней до инаугурации Трампа продолжает пугать американцев российскими хакерами. А себя - называть лучшим президентом. О чём вновь заявил уже в последнем телеобращении к народу.

"На этой неделе я ездил в Чикаго, чтобы сделать мое прощальное заявление к нации. Это была для меня возможность сказать "спасибо". Даже если с большинством из вас мы не виделись с глазу на глаз, и многие были со мной не согласны, я всегда пытался найти общий язык со всеми; это общение с вами позволяло мне оставаться честным, вдохновляло меня и заставляло идти вперед", - сказал Обама.

Не могут смириться с тем, что Дональд Трамп уже 20 января займёт Овальный кабинет, и тысячи американцев, поддерживающих демократов. В субботу по всей стране прошли больше 50 акций протеста. Трампу в который раз припомнили нетолерантные высказывания в адрес мексиканцев и сексуальных меньшинств, обвиняли в том, что он разрушит систему здравоохранения Америки, если отменит реформу Obamacare. Говорили демонстранты, конечно, и о кибератаках.

Сегодня мэр Нью-Йорка и американские звезды пообещали принять участие в акции протеста против Трампа. Она пройдет у отеля Trump tower. Вот только сам Дональд Трамп продолжает утверждать, что подобные демонстрации "проплачены", а шумиху, возникшую вокруг приписанных России кибератак на серверы демократов в ходе выборов, называть "охотой на ведьм". Он явно не собирается фокусировать на этом внимание, выстраивая отношения с Москвой.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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