В Польше премьер Шидло поприветствовала американских военных

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Американский военный десант торжественно встретили в Польше. Первые части армии США начали прибывать в Восточную Европу в рамках программы по усилению НАТО у российских границ. В Брюсселе и Вашингтоне эти меры называют оборонительными от потенциальной агрессии Москвы. Американские войска прибывают в спешке - перед командованием поставлена задача успеть провести операцию до окончания президентского срока Барака Обамы.

В центре города Жагань звучит американский гимн. Военнослужащих бронетанковой бригады США встречают как освободителей. Забыв о национальной гордости, на громкие эпитеты не скупится польский премьер-министр.

"Это великий день: мы приветствуем на польской земле американских солдат – представителей лучшей, сильнейшей, величайшей армии в мире. Мы рады, что сегодня вы с нами. Welcome in Poland", - заявила премьер-министр Польши Беата Шидло.

Сотни единиц танков, самоходных гаубиц и другой военной техники сначала перебросили из США в Германию, оттуда по железной дороге они прибыли в Западную Польшу, где будут охранять рубежи от потенциального российского вторжения – судя по заявлениям министра обороны, в Варшаве в это действительно верят.

Утром - парад, вечером – концерт. А днём можно запросто пообщаться с настоящими американцами, полазить по настоящим танкам – женщины и дети в восторге от бравых парней в камуфляже. Однако эйфорию разделяют не все – многие поляки называют происходящее игрой с огнём. Дело доходит до потасовок.

Американцы приходят не только в Польшу. Десант из США уже приземлился в Латвии. Программа по усилению военного присутствия НАТО в Восточной Европе предусматривает переброску нескольких тысяч военных также в Германию, Эстонию, Литву, Венгрию, Румынию и Болгарию. Это самая крупная операция подобного рода со времён окончания холодной войны, цель которой – окружить Россию своего рода военным кордоном, против чего неоднократно выступала Москва, называя присутствие американских танков у наших границ провокацией и дестабилизирующим фактором для европейской безопасности. И самое примечательное: переброска войск НАТО была намечена на конец января, но уходящий президент Обама решил максимально ускорить процесс.

Кирилл Парменов, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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