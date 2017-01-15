Россия разрешила Украине военную инспекцию в Ростовской области

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Россия разрешила Украине проинспектировать масштабы военной деятельности в Ростовской области. Это произойдет в рамках Венского документа 2011 года.

Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в воинских частях и формированиях на территории Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, указанный Украиной район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч кв. км. Украинские военные будут проверять российские воинские части с 16 по 19 января, передает ТАСС.

Рыжков подчеркнул, что цель подобных мероприятий - определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района.

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