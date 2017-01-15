В Госфильмофонде обнаружены неизвестные работы классиков советского кино

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В Госфильмофонде обнаружены никому не известные работы классиков советского кино. Есть и разрозненные отрывки, не вошедшие в "окончательный монтаж" знаменитых картин, а иногда и целые масштабные киноленты, которые прятались от широкого зрителя десятки лет.

Стройные ряды, стремящиеся в бесконечность. Вот так они и хранятся - негативы и позитивы - семьдесят тысяч кинокартин. Российский Госфильмофонд давно занесен в Книгу рекордов Гиннеса как один из крупнейших киноархивов мира. Обнаружить исчезнувший или вовсе неведомый шедевр здесь непросто. Коллекция переживала разные времена. В годы Великой Отечественной войны была эвакуирована, а когда вернулась, описывать её фактически пришлось заново.

"Они все были валом, иногда ни начала, ни конца, просто кусок пленки, иногда на иностранных языках, на разных, тоже у нас таких специалистов не было. Поэтому что-то когда-то разобрали, а что-то когда-то не разобрали, вот и осталось неисследованным, неизученным", - рассказала начальник отдела хранения Госфильмофонда России Татьяна Кухтина.

Таких неопознанных кинообъектов и до сих пор хватает. Вот Петр Багров и ведёт расследование. Методы - собственные, оригинальные. Никаких задержаний и погонь. Даже вот эту монтажку покидает редко. Он - кинодетектив, внимательно смотрит на экран. Очень уж странным показался вот этот эпизод в старом научном киножурнале.

Так и оказалось, что эта сцена - из знаменитой александровской "Весны". А испанский танец сама Ядвига Сангович исполняет – балерина Большого театра, любимица Сталина. Вот только в окончательную версию фильма эпизод не попал.

Бывают загадки и сложнее. Вот эта лента десятилетия хранилась в Госфильмофонде как американское немое кино. Действие происходит на Аляске. Но Петр Багров и тут насторожился, а что же делает в американском фильме Галина Кравченко – советская кинозвезда?! И по её воспоминаниям выяснил – это картина еще одного знаменитого киноклассика Исидора Анненского. Снимал её, когда учился на курсах у Эйзенштейна. И присутствие звезды Галины Кравченко в ученической работе тоже объяснимо.

"В тридцатые годы мало играла, потому что она была невестка Каменева. И когда Каменева расстреляли, всю его семью, и в частности, мужа её, конечно, она работы лишилась и снималась вот так вот, помогая, допустим каким-то студентам в их курсовых работах", - объяснил киновед, старший куратор Госфильмофонда России Петр Багров.

В Госфильмофонде признаются, настоящие архивисты - это люди-магниты. Впрочем, чтобы притягивать такие кинонаходки, надо еще и энциклопедическими знаниями обладать. Только тогда километры отсмотренной кинопленки, тонны прочитанных мемуаров и старой прессы в нужный момент вдруг сложатся как пазл. А в фильмографии Герасимова или Анненского появятся новые работы. Вернувшиеся из небытия.

Юлия Богоманшина, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".

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