Впавшего в кому российского режиссера доставили из Таиланда в Москву

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Российский режиссер Федор Кудряшов, находящийся в коме после серьезной травмы, полученной на отдыхе в Таиланде, был эвакуирован из Бангкока в Москву. Его доставили регулярным авиарейсом компании "Аэрофлот", на борту которого был организован отсек интенсивной терапии.

Из Бангкока в Москву эвакуирован российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому во время отдыха в Таиланде.

Как рассказа ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов, Кудряшов в сопровождении медиков и членов семьи вылетел регулярным рейсом "Аэрофлота".

По словам дипломата, на борту был организован отсек интенсивной терапии. Российские врачи заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить режиссера к эвакуации.

Федор Кудряшов получил серьезную травму 21 декабря в курортной Паттайе - во время купания на пляже его сбил гидроцикл. Таиландские медики провели Кудряшову несколько операций, однако он до сих пор находится в коме. По словам врачей, его состояние постепенно улучшается.