Фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили 11 млн человек

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В воскресенье в столице завершает работу фестиваль "Путешествие в Рождество". За целый месяц в нем приняли участие 11 млн человек.

В воскресенье в столице последний день "Путешествия в Рождество". На целый месяц москвичи и гости города окунулись в праздничную атмосферу. В этом году фестиваль проходил с небывалым размахом, передает "ТВ Центр".

Гостей ждали 42 площадки в разных районах, яркие шоу, увлекательные уличные спектакли, премьеры на льду, необычные арт-объекты, вкусная еда - в общем, всё, что нужно для отличного отдыха. В подготовке фестиваля были задействованы 15 стран - от Франции и Чехии до Греции и Абхазии. И публика явно оценила усилия организаторов. Всего в празднике приняли участие больше 11 млн человек. Из них три миллиона встречали Новый год непосредственно на столичных улицах и площадях, благо метро работало круглосуточно. Немало было и туристов из разных стран, на каникулы в Москву приехали даже гости из Австралии. Ближе к Рождеству в мегаполис пришли сильные морозы, но даже они не смогли испортить всем настроение. Фестиваль, пусть и в несколько сокращённом режиме, продолжался и в лютые холода. В минувшую среду, подводя итоги "Путешествия в Рождество", мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации праздника.

"Во-первых, на многих площадках Москвы, на улицах, ярмарках, парках, учреждений культуры, была развернута масштабная культурная программа. Во-вторых, был правоохранительными органами, ФСБ, МВД, Росгвардией, МЧС, подразделениями города обеспечен порядок и безопасность на городских улицах. В-третьих, столица была по-праздничному и достойно украшена. Бесперебойно работали коммунальные службы, транспорт. В результате получили хороший отдых 11 млн гостей столицы и москвичей", - сообщил Сергей Собянин.

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