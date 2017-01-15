Более 170 биатлонистов призвали IBU к решительным мерам против допинга

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Более 170 спортсменов из разных стран подписали письмо в Международный союз биатлонистов (IBU), в котором призывают к более решительным действиям в свете последних допинг-скандалов.

Более 170 спортсменов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU), в котором они потребовали более строгой реакции относительно последних допинговых скандалов.

"Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил", — заявил президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу.

В свою очередь глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что письмо направлено не против россиян, а против допинга как общемировой проблемы, передает ТАСС.

"Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU. Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались международным союзом, но письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам", - пояснил Бессеберг.

Ранее в январе бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году следует отстранить всю российскую сборную. По его словам, это необходимо сделать в случае, если подтвердятся обвинения комиссии WADA, по результатам работы которой от соревнований были отстранены биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.

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