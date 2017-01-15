В Тамбовской области подросток подозревается в убийстве отца, бабушки и сестры

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В Тамбовской области подросток зарубил топором отца, бабушку и младшую сестру. По предварительной версии, причиной преступления стали личные неприязненные отношения, вызванные семейными ссорами из-за бытовых вопросов.

В Тамбовской области задержан 17-летний юноша, который подозревается в убийстве своих родственников – бабушки, отца и 14-летней сестры, передает ТАСС.

В сообщении на сайте СУ СК РФ по Тамбовской области указано, что по делу проводятся следственные действия с участием подростка. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

14 января в одном из домов рабочего поселка Сосновка Тамбовской области были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, рано утром в субботу подросток нанес множественные удары топором спящим родственникам. Бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте, а отец был доставлен в больницу, где позже также скончался, сообщает "Интерфакс".

Предположительно, причиной преступления стали личные неприязненные отношения, вызванные семейными ссорами из-за бытовых вопросов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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