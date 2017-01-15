Россия сохранит авиацию на базе Хмеймим после сокращения группировки

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Россия после сокращения военного присутствия в Сирии сохранит авиагруппу на базе Хмеймим, а также модернизированный пункт военно-морского флота в Тартусе. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Для наших летчиков на Хмеймиме построят новое здание штаба, казарменные помещения и общежитие.

Россия сокращает группировку Вооружённых сил в Сирии до уровня, который необходим для обеспечения боеспособности. В стране останутся два достаточно серьёзных военных объекта: российская авиагруппа на аэродроме Хмеймим и значительно расширенный и модернизированный пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

По данным источника, для наших летчиков на Хмеймиме построят новое здание штаба, казарменные помещения и общежитие. От ударов с воздуха базу будут прикрывать зенитные ракетные комплексы С-400 и современные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

В свою очередь, пункт ВМФ в Тартусе планируют модернизировать до уровня, который позволит принимать и проводить техническое обслуживание кораблей различных классов вплоть до крейсеров. Военные построят два новых пирса для кораблей водоизмещением более 10 тысяч тонн, а также жилые и административные здания. Охранять базу ВМФ продолжат комплексы С-300 и "Бастион".

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