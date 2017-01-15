В Индии на реке Ганг перевернулась лодка, погибли 26 человек

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В Индии на реке Ганг перевернулась переполненная пассажирами лодка, по меньшей мере 26 человек погибли. Трагедия произошла недалеко от города Патна.

26 человек погибли в результате инцидента с лодкой, которая перевернулась на реке Ганг в Индии, передает "ТВ Центр".

Трагедия произошла накануне вечером недалеко от города Патна. Люди возвращались с фестиваля воздушных змеев в честь праздника урожая, который проходил в этом районе. Как сообщают местные СМИ, в лодке было 50 человек, в то время, как судно могло вместить только 30. По предварительным данным, именно перегруз стал причиной трагедии.

В настоящее время на месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Пропавшими без вести числятся около 20 человек. Ранее сообщалось, что 12 пассажиров смогли самостоятельно выбраться на берег. Их доставили в ближайшую больницу. По факту ЧП проводится проверка.

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