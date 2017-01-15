Патрушев рассказал о росте количества попыток взлома информсистем России

Теги: сша хакер россия Оборона

Москва фиксирует значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, это и и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в интервью "Российской газете" рассказал о значительном увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил.

"Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют", - сказал Патрушев.

По его словам, администрация президента США Барака Обамы "голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире".

На международной арене, отметил он, стратегической целью России является формирование такой системы, которая базировалась бы на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в информационном пространстве, передает "Интерфакс".

Читайте также:

Захарова заподозрила хакеров во взломе мозга Обамы

Москва ожидает реакции США на сообщения о взломе российских систем

В МИД России подтвердили взлом официального сайта