18:45, 15 января 2017

Российские лыжницы выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

Теги:  Спорт  россия  лыжи

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева финишировали первыми в командном спринтк свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе. Они преодолели дистанцию за 18 минут 0,96 секунд.

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли командный спринт свободным стилем на шестом этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе, передает "Интерфакс".

Россиянки преодолели дистанцию за 18 минут 0,96 секунды.

Второе место в командной гонке заняла сборная Швеции, которая проиграла россиянкам всего 0,04 секунды, и победительниц определил фотофиниш. Третьими к финишу пришли норвежки (+0,1 секунды).

 

Читайте также:

Российская лыжница Матвеева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Другие новости

В других СМИ