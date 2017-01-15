Российские лыжницы выиграли командный спринт на этапе Кубка мира
Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева финишировали первыми в командном спринтк свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе. Они преодолели дистанцию за 18 минут 0,96 секунд.
Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли командный спринт свободным стилем на шестом этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе, передает "Интерфакс".
Россиянки преодолели дистанцию за 18 минут 0,96 секунды.
Второе место в командной гонке заняла сборная Швеции, которая проиграла россиянкам всего 0,04 секунды, и победительниц определил фотофиниш. Третьими к финишу пришли норвежки (+0,1 секунды).
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