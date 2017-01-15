Песков: Москва не спешит обвинять страны в организации хакерских атак

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Несмотря на многочисленные хакерские атаки, след которых ведет к США и другим странам, Москва не спешит обвинять в их организации правительства этих стран. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Москва, несмотря на многочисленные попытки взлома российских серверов, не спешит обвинять в них Вашингтон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC, передает "Интерфакс".

По его словам, ежедневно сайт Кремля подвергается сотням, а иногда тысячам хакерским атакам, в том числе с территории США, а также из ряда других государств.

В самих Штатах проходит так называемая неделя протестов в связи с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа.

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