Песков: Москва не спешит обвинять страны в организации хакерских атак
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Несмотря на многочисленные хакерские атаки, след которых ведет к США и другим странам, Москва не спешит обвинять в их организации правительства этих стран. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Москва, несмотря на многочисленные попытки взлома российских серверов, не спешит обвинять в них Вашингтон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC, передает "Интерфакс".
По его словам, ежедневно сайт Кремля подвергается сотням, а иногда тысячам хакерским атакам, в том числе с территории США, а также из ряда других государств.
В самих Штатах проходит так называемая неделя протестов в связи с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа.
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