На Кубани нашли тело одного из подростков, провалившихся под лед

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В Краснодарском крае обнаружено тело одного из четырех подростков, провалившихся под лед. Они гуляли по замершей реке и провалились под лед.

Спасатели обнаружили тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае. Продолжаются поиски еще троих несовершеннолетних, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, по предварительным данным в воскресенье пятеро подростков переходили реку и провалились под лед. Один из них был спасен, его жизнь вне опасности.

Для поиска пропавших подростков МЧС задействовало группу водолазов, сообщает "Интерфакс".

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