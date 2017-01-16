Жертвами крушения Boeing под Бишкеком стали более 30 человек

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Под Бишкеком разбился грузовой самолет Boeing 747. В результате инцидента погибли более 30 человек, в том числе жители поселка, на который упал лайнер. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали сложные метеоусловия.

В Киргизии при заходе на посадку в международном аэропорту "Манас" потерпел крушение грузовой самолет Boeing 747 "Турецких авиалиний". До взлетно-посадочной полосы он не дотянул 500 метров, передает "ТВ Центр".

Борт рухнул на поселок. В результате несколько домов загорелось, около 15 строений разрушено. По предварительным данным, погибли более 30 человек, среди них есть дети. Ещё несколько пострадавших госпитализированы. Все они жители поселка, на который упал самолет.

К настоящему времени обнаружено тело одного из членов экипажа. На месте происшествия работают экстренные службы. Аэропорт "Манас" временно закрыт. Причиной авиакатастрофы могли стать сложные метеоусловия. Лайнер выполнял рейс из Гонконга в Стамбул.