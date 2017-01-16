К перемирию в Сирии присоединились еще 3 населенных пункта

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В Сирии за минувшие сутки к режиму перемирия, как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, присоединились 3 населённых пункта, находившиеся там боевики - около 1300 человек - сдали оружие. Часть из них попала под амнистию, другим предоставлена возможность безопасно выехать вместе с семьями в провинцию Идлиб. Тем временем в Алеппо наши сапёры ведут расчистку в кварталах Старого года.

Алеппо. Старый город. Работать здесь особенно сложно. Группы разминирования российского противоминного центра обследуют узкие улочки. Команды тревоги звучат практически постоянно, передает "ТВ Центр".

За пять последних лет боевики превратили эти кварталы в настоящий укрепрайон. А покидая их, оставили множество ловушек, крайне опасных для мирных жителей.

"При открывании данного ящика срабатывал так называемый пояс шахида. Была привязана к запалу гранаты на кольцо. Принцип действия - натягивается леска, выдергивается кольцо. Также была установлена растяжка, которая перекрывала проход к остальным боеприпасам. Достаточно часто попадается", - рассказал командир групп разминирования международного противоминного центра ВС России Роман Пудовкин.

Мины и снаряды только иностранного производства. Нехватки в подпитке боеприпасами у боевиков не было. Умело использовали они и западные методички по производству самодельных фугасов. Именно в старом городе Алеппо российские саперы столкнулись с особенно изощренными способами минирования улиц и домов.

Обычный двор в старом городе Алеппо. Какую цель преследовали боевики, минируя его в таком количестве, неизвестно. Гирлянда отнюдь не новогодняя. Была прикрыта ковром и стоило наступить в любом месте, как импульс по проводам проходил к огнетушителю, начиненному взрывчаткой. А в соседней комнате был найден милый леопард. Внутри 200 граммов пластида и взрыватель, действующий на наклон. Ребенок брал игрушку, поворачивал ее и происходил взрыв.

И таких игрушек только на одной улице десятки. Отступая, боевики сделали все, чтоб оставить недобрую память о себе. Боевики заминировали не только дома, но и дороги. Обнаружить эти закладки позволяет специальный прибор.

После определения размеров подкопа саперы заходят в подвал. В мирное время здесь был фитнес-зал. Боевики вручную пробили стену и сделали подкоп под улицу, заложив в тоннель баллоны весом около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте.

"Район характеризуется большим количеством тоннелей и ходов сообщения, которые прорыли боевики. Там в глубине имеется закладка. Это фугас, изготовленный из самодельных взрывных устройств. Цель этого фугаса - это подрыв зданий, подрыв домов, подрыв дорог", - сообщил начальник международного противоминного центра ВС России Игорь Михайлик.

С начала операции по гуманитарному разминированию Алеппо российские саперы очистили уже более двух тысяч гектаров территории. Найдено и обезврежено около 24 тысяч взрывных устройств. По решению министра обороны России в ближайшие дни в Алеппо будет открыт объединенный противоминный центр. Российские специалисты подготовят кадры для работ в других городах страны.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков, "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.