Трамп увязал отмену антироссийских санкций с ядерным разоружением

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Избранный президент США Дональд Трамп в интервью Time и Bild заявил о возможном снятии санкций с России в обмен на соглашение по ядерному оружию. Политик также назвал НАТО устаревшей организацией.

Дональд Трамп в преддверии вступления в должность президента США дал большое интервью журналистам сразу двух авторитетных изданий - британской газеты Times и немецкой Bild. Говорили на самые разные темы, передает "ТВ Центр". В частности, республиканец сообщил о смягчении и даже о возможном снятии антироссийских санкций.

Правда, в обмен на заключение с Москвой ядерной сделки, направленной на сокращение атомного оружия. Обсуждали отношения не только с Россией, но и с другими странами. Кроме того, Трамп прошелся по проблемам всего Североатлантического альянса.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Первое - эта организация устаревшая, потому что она была основана много-много лет назад. НАТО устарело ещё и потому, что там не обращают внимания на проблему терроризма! Во-вторых, страны альянса больше не платят то, что должны платить. Лишь пять стран из НАТО делают это", - заявил Трамп.

Раскритиковал Дональд Трамп и политику самих Штатов на Ближнем Востоке. По его словам, вторжение в Ирак в 2003 году стало одним из худших решений американских властей за всю историю США. Также республиканец дал негативную оценку операции по освобождению иракского Мосула от запрещенной в России группировки ИГ, подчеркнув, что попытки иракских сил и возглавляемой США международной коалиции возвратить город обернулись катастрофой.

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