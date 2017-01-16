В МГУ открывается космический факультет

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МГУ начнет подготовку высококлассных специалистов для космической отрасли. В вузе открывается новый факультет.

В этом году в главном вузе страны, Московском государственном университете, откроется новый, 43-ий факультет - космических исследований. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий на Дне открытых дверей, передает "ТВ Центр".

В вузе будут готовить специалистов, в том числе для работы на космодроме "Восточный". Также студенты будут изучать "чёрные дыры" и поведение человека в невесомости. Первые два курса учащихся ждёт углублённое изучение фундаментальных предметов - математики, физики, химии, астрономии и биологии.

Также Садовничий отметил, что МГУ – единственный в мире университет, который может производить и запускать свои спутники на орбиту. Аппараты изучают поверхность Земли. А получаемые с помощью спутников данные анализируют сами студенты и аспиранты.

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