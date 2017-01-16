В МГУ открывается космический факультет
Теги: Общество мгу образование
МГУ начнет подготовку высококлассных специалистов для космической отрасли. В вузе открывается новый факультет.
В этом году в главном вузе страны, Московском государственном университете, откроется новый, 43-ий факультет - космических исследований. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий на Дне открытых дверей, передает "ТВ Центр".
В вузе будут готовить специалистов, в том числе для работы на космодроме "Восточный". Также студенты будут изучать "чёрные дыры" и поведение человека в невесомости. Первые два курса учащихся ждёт углублённое изучение фундаментальных предметов - математики, физики, химии, астрономии и биологии.
Также Садовничий отметил, что МГУ – единственный в мире университет, который может производить и запускать свои спутники на орбиту. Аппараты изучают поверхность Земли. А получаемые с помощью спутников данные анализируют сами студенты и аспиранты.
Читайте также:
Путин назвал объективным 3 место МГУ в мировом рейтинге вузов