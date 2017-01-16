Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США

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Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата несколько лет назад. По ее словам, он был задержан при покупке лекарства для Евгения Примакова. Официальный представитель МИД добавила, что затем о случившемся был проинформирован госсекретарь США, который сделал все, чтобы препарат скорее был доставлен в нашу страну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытке вербовки нашего дипломата при покупке лекарственных препаратов в США. Об этом она заявила в эфире телеканала Россия-1. "Была предпринята попытка вербовки", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что несколько лет назад для лечения заболевшего бывшего главы правительства России Евгения Примакова потребовалось лекарство, которое можно было приобрести только в США. Для этой цели было выделено около 10 тысяч долларов. По ее словам, одному российскому дипломату было поручено приобрести лекарство по официальным каналам через практикующего врача.

Захарова подчеркнула, что когда он пришел в аптеку за препаратом, его задержали американские спецслужбы и изъяли лекарство, а также денежные средства. Она сказала, что это было больше похоже на попытку вербовки, нежели на адекватный разговор. Кроме того, нашего дипломата незаконно удерживали в течение часа, обвиняя в незаконной торговле.

Официальный представитель МИД добавила, что затем о произошедшем был проинформирован госсекретарь США Джон Керри. Он сделал все, чтобы это лекарство скорее было доставлено в Россию, но время было потеряно.

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