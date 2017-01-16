08:15, 16 января 2017

На севере Москвы автомобиль сбил на тротуаре коляску с младенцем

Теги:  ДТП  пострадавшие  москва  ребенок

В столице легковой автомобиль после столкновения с КамАЗом вылетел на тротуар и сбил коляску с грудным ребенком. Младенец получил травмы, в настоящее время он находится в больнице.

На севере Москвы в ДТП пострадал грудной ребенок. Инцидент произошел возле дома №16 на Бескудниковском бульваре, передает ТАСС.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, легковой автомобиль врезался в КамАЗ, после удара легковушка выехала на тротуар, где сбила коляску с младенцем. В результате ДТП ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован.

На месте работают правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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