На севере Москвы автомобиль сбил на тротуаре коляску с младенцем
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В столице легковой автомобиль после столкновения с КамАЗом вылетел на тротуар и сбил коляску с грудным ребенком. Младенец получил травмы, в настоящее время он находится в больнице.
На севере Москвы в ДТП пострадал грудной ребенок. Инцидент произошел возле дома №16 на Бескудниковском бульваре, передает ТАСС.
Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, легковой автомобиль врезался в КамАЗ, после удара легковушка выехала на тротуар, где сбила коляску с младенцем. В результате ДТП ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован.
На месте работают правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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