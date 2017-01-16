Трамп назвал катастрофической ошибкой миграционную политику Меркель
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Политика канцлера Германии Ангелы Меркель в области нелегальной миграции является катастрофической ошибкой, заявил президент США Дональд Трамп. Вместе с тем, он добавил, что пока доверяет Меркель, как и президенту России Владимиру Путину.
Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике политику канцлера Германии Ангелы Меркель в области нелегальной иммиграции. Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Times.
Также он подчеркнул, что пока доверяет Меркель, как и российскому лидеру Владимиру Путину, передает "Коммерсант". Вместе с тем, он добавил, что не знает, как долго это продлится.
В декабре 2016 года стало известно, что Германия намерена ужесточить законодательство для мигрантов. В первую очередь, будет ускорен процесс депортации тех, кто так и не получил статус беженца. На такой шаг Ангеле Меркель придется пойти после теракта в Берлине, который был совершен 19 декабря того же года Анисом Амри. Он входил в списки радикалов, подлежал депортации, но при этом проживал не в той федеральной земле, в которой был зарегистрирован.
В 2016 году убежище в ФРГ запросили около 280 тысяч мигрантов. За год до этого в страну въехали почти 900 тысяч человек.
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