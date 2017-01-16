В "Домодедово" экстренно приземлился А321 с треснувшим стеклом

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В московском аэропорту "Домодедово" совершил аварийную посадку A321 компании Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет A321 авиакомпании Lufthansa совершил аварийную посадку в "Домодедово". На подлете к Москве экипаж лайнера сообщил о перегреве и повреждении лобового стекла, а также о возможном возгорании, передает "Интерфакс".

Оперативные службы аэропорта осуществили необходимый комплекс мероприятий для обеспечения посадки. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет следовал по маршруту Франкфурт-на-Майне - Москва. Все обстоятельства ЧП на борту лайнера устанавливаются.

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