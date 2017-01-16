Замначальника полиции Хабаровска арестован за взятку в 3 млн рублей

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Заместитель начальника полиции Хабаровска арестован по делу о получении взятки в размере трех миллионов рублей. Сотрудник краевого УМВД был задержан 12 января. Также уголовное дело может быть заведено на посредников, передававших ему деньги. В региональном УМВД проводится служебная проверка.

В Хабаровске арестован заместитель начальника городской полиции, подозреваемый в получении взятки в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СКР по Хабаровскому краю.

Следствие установило, что в декабре 2016 года подозреваемый, имя которого не называется, обратился через посредников к отцу и супруге фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества. Его расследовали сотрудники полиции. За денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей он предложил не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы, которые могли стать основаниями для возбуждения уголовных дел в отношении подозреваемого.

Однако родственники, вместо того, чтобы согласиться с условиями замначальника полиции, сообщили об этом в УФСБ России по Хабаровскому краю. 30 декабря 2016 года они передали посредникам первую часть взятки в размере одного миллиона рублей. В конечном итоге эти деньги дошли до заместителя начальника городской полиции. 11 января была передана вторая часть взятки в размере двух миллионов рублей.

Все переговоры велись уже под контролем оперативных служб. В результате 12 января 2017 в одном из торговых центров города полицейский получил эти деньги, и тут же был задержан.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". В свою очередь, посредники подозреваются в совершении преступления по статье "Посредничество во взяточничестве".

Между тем, в самом региональном УМВД уже проводится служебная проверка в отношении замначальника полиции. "В случае установления виновности сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - отмечается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

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