В Москве после ДТП водитель легковушки напал на водителя скорой

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На северо-востоке Москвы столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. После ДТП между водителями произошел конфликт.

В столице на пересечении Третьей Мытищинской и Старой Алексеевской улиц произошло ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля Mitsubishi. После аварии водитель легковушки обвинил в произошедшем водителя скорой, в результате между мужчинами произошел конфликт.

Водитель легкового автомобиля пытался силой открыть дверь машины скорой помощи, при этом кричал и ругался, и, как только водитель неотложки спустил окно, мужчины обменялись ударами, передает "Интерфакс".

Правоохранители проводят проверку по данному факту. Участники конфликта были доставлены в отдел полиции.

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