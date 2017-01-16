В половине поездов дальнего следования появится Wi-Fi

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В России планируется оснастить поезда дальнего следования беспроводным интернетом. Отмечается, что к концу года к Wi-Fi будет подключена почти половина составов. В настоящее время подобные услуги доступны только пассажирам "Сапсана" и нескольких фирменных поездов.

К концу 2017 года почти в половине поездов дальнего следования будут установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi. Отмечается, что для этого в одном из вагонов каждого состава будет установлен сервер. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящее время по России следует около 500 поездов дальнего следования в сутки. Примерно в половине составов развернут локальную сеть, к которой можно будет подключиться с помощью точки доступа Wi-Fi. Сейчас подобные услуги доступны только пассажирам "Сапсана" и нескольких фирменных поездов.

В Федеральной пассажирской компании добавили, что в ближайшем будущем планируется провести конкурс по выбору оператора Wi-Fi на всех нефирменных составах.