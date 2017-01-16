Роскомнадзор изменит способ блокировки сайтов

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Роскомнадзор сможет сам определять способ блокировки сайтов, которые попали в черные списки. Соответствующий законопроект подготовили в Минкомсвязи. В настоящее время метод отключения определяет для себя каждый оператор связи. Однако в случае блокировки сайта через IP, закрытыми могут оказаться и другие интернет-площадки, не нарушавшие закон.

В Минкомсвязи подготовили законопроект "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно этому документу, Роскомнадзор получит новые полномочия, которые позволят определять способ блокировки каждого сайта, попавшего в черные списки, пишет газета "Известия".

По словам официального представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, законопроект направлен на унификацию, определение единых требований для всех операторов связи к способам ограничения доступа к информресурсам и к информационным сообщениям об ограничении доступа к сайтам.

После принятия изменений, законопослушные ресурсы, оказавшиеся на одном интернет-адресе (IP) с нарушителем будут защищены. В настоящий момент метод отключения определяет для себя каждый оператор связи. Если блокируется сайт по IP, то в черном списке оказываются и другие интернет-площадки, не нарушавшие закон.

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