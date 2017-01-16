Центробанк лишил лицензии "Булгар банк"

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Центробанк отозвал лицензию у "Булгар банка". Данное решение регулятор принял в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Банк России с 16 января 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Булгар банк". По данным регулятора, банк не исполнял требования надзорного органа о представлении в ЦБ отчетности, достоверно отражающей объем его обязательств перед физическими лицами.

Кроме того, вследствие низкого качества активов, не генерирующих достаточный денежный поток, организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. С начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание клиентов.

В кредитную организацию назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов "Булгар банк" занимал 447 место в банковской системе России. Организация является участником системы страхования вкладов. О сроках возмещения денежных средств будет объявлено дополнительно.