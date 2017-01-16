В Москве прощаются с погибшими при крушении Ту-154

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В понедельник в Москве и других регионах отдадут последние почести погибшим в катастрофе самолёта Ту-154 Минобороны, который 25 декабря разбился в районе Сочи.

Похороны погибших в катастрофе лайнера Минобороны над Черным морем пройдут 16 января в Москве и ряде другим регионов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На борту, летевшем в Сирию, находились 92 человека, в основном, артисты ансамбля имени Александрова, вместе с ними был художественный руководитель Валерий Халилов. Он будет похоронен согласно завещанию в Киржачском районе Владимирской области.

С воинскими почестями простятся с его коллегами по коллективу в подмосковных Мытищах, на федеральном Военно-мемориальном кладбище. На Новодевичьем кладбище проводят в последний путь директора благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как доктор Лиза.

Гражданская панихида состоится также в телецентре Останкино, где работали журналисты "Первого канала" и НТВ, вместе с ними в той последней командировке находилась и съёмочная группа "Звезды".

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