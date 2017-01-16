Появилось видео с места крушения Boeing в Киргизии

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В Сети выложили видеозапись, сделанную в поселке, расположенном неподалеку от международного аэропорта "Манас" в Киргизии. Там при заходе на посадку упал грузовой самолет Boeing 747-400 авиакомпании ACT Havayollari. В результате авиакатастрофы погибли почти 40 человек.