Появилось видео с места крушения Boeing в Киргизии
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В Сети выложили видеозапись, сделанную в поселке, расположенном неподалеку от международного аэропорта "Манас" в Киргизии. Там при заходе на посадку упал грузовой самолет Boeing 747-400 авиакомпании ACT Havayollari. В результате авиакатастрофы погибли почти 40 человек.
В интернете появилась видеозапись, сделанная с места падения грузового самолета Boeing 747-400 авиакомпании ACT Havayollari. Лайнер выполнял рейс из Гонконга в Стамбул.
Авиакатастрофа произошла в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас". Борт рухнул на поселок. В результате несколько домов загорелись. Разрушено около 15 строений. По предварительным данным, погибли почти 40 человек – в основном, жители поселка. Причиной авиакатастрофы могли стать сложные метеоусловия.