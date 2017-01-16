Россияне не пострадали при крушении Boeing под Бишкеком

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Граждане России не пострадали при крушении грузового Boeing 747 под Бишкеком. Об этом сообщили в российском посольстве. Между тем, число жертв авиакатастрофы возросло до 37 человек. Расследованием причин крушения самолета займется МАК.

Россияне не пострадали в результате крушения в Киргизии грузового самолета Boeing 747. "Мы проверили информацию. Россиян среди пострадавших нет", - сообщили в посольстве России в Бишкеке.

В результате падения самолета как минимум 32 одноэтажных жилых дома были повреждены или разрушены. По последним данным, погибли 37 человек, в том числе члены экипажа. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, передает "Интерфакс".

Причины крушения Boeing 747 выяснит Международный авиационный комитет. Первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев рассказал, что следствие рассматривает несколько версий инцидента. "По предварительным данным, версия теракта исключается, вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота", - сказал вице-премьер.

16 января в Киргизии при заходе на посадку в международном аэропорту "Манас" потерпел крушение грузовой самолет Boeing 747. Борт рухнул на поселок. Лайнер выполнял рейс из Гонконга в Стамбул.

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