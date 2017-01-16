Более 30 авиарейсов отменено в аэропортах Москвы
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В московских аэропортах отменено 32 рейса. Еще 24 будут выполнены с опозданием. Отмечается, что это решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий.
В столичных аэропортах отменено 32 авиарейса, еще 24 задержаны. По данным портала "Яндекс.Расписание", в аэропорту "Шереметьево" отменено 25 рейсов, еще семь будут выполнены с опозданием. В "Домодедово" не будут выполнены 6 авиарейсов, еще 17 задержаны. Во "Внуково" отменен один рейс.
Причиной задержек и отмен рейсов стали погодные условия. В воскресенье на столицу обрушился мощный снегопад. Как сообщает агентство "Москва", за прошедшие сутки выпало около 15 процентов месячной нормы осадков. По данным метеорологов, они продолжатся в Москве и в понедельник.
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