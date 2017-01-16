В Казахстане арестован экс-замглавы администрации президента

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Бывший замруководителя администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев арестован за разглашение гостайны. Об этом сообщили в КНБ Республики. Также эта мера коснулась еще одного экс-сотрудника администрации Николая Галихина.

В Казахстане арестован бывший замруководителя администрации президента Республики Баглан Майлыбаев. Как сообщает сайт Комитета национальной безопасности страны, чиновнику вменяется разглашение гостайны.

"14 января Есильским районным судом города Астана выдана санкция на арест сроком на два месяца", - отмечается на сайте. В КНБ подчеркнули, что арестован еще один бывший сотрудник администрации Николай Галихин.

В свою очередь, агентство CA-News информирует о задержании еще ряда сотрудников администрации главы государства. Источники утверждают, что их могут обвинить в хищении 3,9 миллиона долларов из средств республиканского бюджета. Деньги были выделены в 2014-2016 годах, в частности, на проведение политических и исторических исследований через один из вузов Астаны.

Кроме того, есть версия, согласно которой, речь идет о причастности сотрудников администрации к уголовным делам, возбужденным в отношении экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.