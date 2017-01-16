Путин выразил соболезнования Атамбаеву в связи с крушением Boeing

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В Киргизии 37 человек погибли в результате крушения грузового Boeing турецкой авиакомпании. Самолёт рухнул на дачный посёлок, недалеко от аэропорта. 11 человек, в том числе и дети, сейчас госпитализированы. Владимир Путин выразил соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и родным погибших.

Грузовой Boeing 747 выполнял рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул. Международный аэропорт "Манас" был промежуточной точкой посадки. Самолет разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительной версии, причиной крушения стала ошибка пилотирования. Борт заходил на посадку в условиях сильного тумана, однако, как говорят в агентстве гражданской авиации Киргизии, видимость позволяла совершить посадку по всем правилам. Лайнер пролетел аэродром, и рухнул на дачный поселок, передает "ТВ Центр".

При падении самолет еще некоторое время двигался по инерции, сметая на своем пути дачные постройки. Катастрофа произошла рано утром, когда многие еще находились в своих домах. На борту грузового лайнера было пять членов экипажа. Наибольшее количество жертв – на земле. Сообщается о 37 погибших. На месте крушения возник пожар. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело.

"Создана правительственная комиссия по изучению причины данной катастрофы. Комиссию возглавляет первый вице-премьер министр Киргизской республики", - сообщила заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства страны Толгонай Стамалиева.

На месте крушения продолжают работать спасатели. Для жителей разрушенных домов установлены палатки. По предварительным данным, в результате катастрофы полностью уничтожены 15 домов. Частично разрушены более 30 жилых построек. 15 человек, семеро из них дети, с тяжелыми травмами были доставлены в больницы. О готовности оказать помощь заявила Турция. Вторник объявлен в Киргизии днем траура.

Александр Огородников, "ТВ Центр".