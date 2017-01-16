Проститься с Доктором Лизой пришли сотни москвичей

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В Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве проходит церемония прощания с руководителем фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза. На траурное мероприятие пришли сотни людей - родные, друзья, коллеги и простые москвичи.

В России прощаются с жертвами крушения Ту-154 над Чёрным морем. Трагедия произошла 25 декабря. Погибли 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, передает "ТВ Центр".

Церемония прощания с Доктором Лизой проходит в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Собрались сотни людей - родные, друзья, коллеги, те, кто не знал Елизавету Глинку лично, но кого ее дела и поступки не оставили равнодушным.

Доктор Лиза помогала бездомным и тяжелобольным, вывозила детей из горячих точек. Неоднократно бывала в Донбассе и Сирии. На Ту-154 она сопровождала новую партию гуманитарного груза для сирийских больниц.

"Надо стараться соответствовать человеку, который простой, земной, понятный, он делал больше чем тысячи других людей вместе взятых. Каждый обычный человек может стараться делать немного из того, что делала Лиза и тогда дело не пропадет", - отметила президент благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер.

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