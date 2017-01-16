На Кубани нашли тела всех провалившихся под лед подростков

Теги: дети краснодар Происшествие река

В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства гибели подростков, которые провалились под лёд на реке Кирпили. Обнаружены тела всех четырех пропавших школьников. Сообщается, что всем им по 13-14 лет. Спастись удалось только одному мальчику, его жизнь вне опасности. Поисково-спасательная операция, которая продолжалась всю ночь, сейчас завершена.

Десятки единиц техники, полсотни спасателей МЧС, и еще столько же добровольцев. Но в результате из пяти подростков, пропавших в Тимашевском районе Краснодарского Края, найти живым удалось лишь одного. Мальчик рассказал взрослым, как возвращаясь домой после воскресной прогулки, они с друзьями решили сократить путь через замерзшую реку, передает "ТВ Центр".

"По предварительным данным, 15 января, пятеро подростков, в возрасте от 14 до 17 лет, переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод в Тимашевском районе и провалились под лед", - сообщила старший помощник руководителя доследственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Наталья Смятская.

По рассказу выжившего школьника, подростки не приняли во внимание, что лед на реке Кирпили очень тонкий. Ведь в регионе в последние дни потеплело, и температура воздуха поднялась на 5 градусов выше нулевой отметки. В результате во время перехода школьники провалились в воду. Спасательная операция по поиску детей продолжалась около 12 часов и завершилась в середине ночи. Тела погибших подростков извлечены из воды. Теперь выяснением всех обстоятельств трагедии занимается Следственный комитет.

Одновременно с этим местные власти обещают усилить разъяснительную работу с детьми. В ближайшие дни во всех учебных заведениях Краснодарского края под контролем МЧС пройдет внеочередной инструктаж по безопасности.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".