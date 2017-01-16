Трамп назвал главную ошибку Меркель и раскритиковал НАТО

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Дональд Трамп перед официальным вступлением в должность президента США дал интервью сразу двум крупнейшим европейским изданиям. Республиканец затронул самые актуальные темы в области внутренней и внешней политики. В частности, сообщил о возможной отмене антироссийских санкций. Не обошлось и без привычной критики в адрес действующего президента США Барака Обамы, а также европейских лидеров.

На интервью журналистов из немецкой газеты Bild и британской The Times Дональд Трамп пригласил в свой кабинет, на 26 этаж своего небоскрёба. Небольшой кабинет. Рабочий стол, где ни единого свободного места. Много сувениров, наград и книг. Конечно, о нём. Так близко прессу Трамп подпускает нечасто, передает "ТВ Центр". На этот раз и в беседе он был куда откровеннее. Хотя от многих прямых ответов, как всегда, уклонился. Например, о снятии санкций с России.

"Страны Запада ввели санкции в отношении России. Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть значительно сокращено. Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, но я думаю, что может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше", - отметил Трамп.

Компрометирующие материалы, которые якобы на него собрали русские – фальшивая история, снова заявил Трамп. И добавил: её придумали демократы. Вероятно, пытаясь вызвать симпатию у немецких и британских читателей, Трамп много внимания уделил их странам. Трамп считает: со стороны Германии было ошибкой принять "всех этих людей". В первую очередь, он имеет в виду беженцев из Сирии. Их президент предлагает размещать на родине, в зонах, где не идут военные действия.

"К Ангеле Меркель я испытываю уважение. Она великий лидер. Но я думаю, она совершила катастрофическую ошибку, приняв в страну всех этих нелегалов", - сказал Трамп.

Редактор газеты Bild Кай Дикманн попросил президента рассказать и о том, кто ему нравится больше: Меркель или Путин? "Ну, я начну с того, что буду уважать обоих, а там посмотрим, как долго это продлится, может, даже совсем недолго", - отметил избранный президент США.

Обсуждая миграционный кризис, Дональд Трамп назвал Brexit "мудрым решением". "Я думаю, Brexit, в итоге, это великая история. Я это предсказывал, я говорил, что люди не хотят, чтобы в их страну приезжали чужаки и разрушали их страну. Правильно? Ну, это и произошло. А ведь тогда все думали: да он сумасшедший. Все страны хотят сохранить идентичность, и Великобритания тоже", - рассказал Трамп.

Трамп считает, что его предшественники совершили много ошибок. В частности, не стоило Америке вмешиваться в конфликт в Ираке и выводить промышленные предприятия за границу – ведь это лишило рабочих мест тысячи людей. Не доволен президент и тем, как построено работа НАТО.

"Я давно говорю, что у НАТО проблемы. Номер один: она очень устарела, ведь ее создали много-много лет назад. Номер два: страны-участницы не платили столько, сколько должны были. Мы должны защищать все эти страны, а они не хотят платить. Это несправедливо по отношению к США", - указал избранный президент.

К слову, Барак Обама за 4 дня до того, как покинуть Овальный кабинет, наконец, признал: не стоит недооценивать Дональда Трампа. "Он был очень неординарным кандидатом. Не думаю, что кто-нибудь смог бы провести кампанию, как он. Не будем забывать, что у него не было поддержки среди истеблишмента. Он импровизировал", - сказал Обама.

В Вашингтоне сейчас проходят последние приготовления к церемонии инаугурации 45 президента США. Она состоится в полдень 20 января.

Евгения Карих, Илья Титов, "ТВ Центр".