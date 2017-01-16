Пенсионерка отравилась угарным газом, забыв про чайник на плите

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86-летняя женщина отравилась угарным газом в своей квартире в Москве. Отмечается, что она оставила чайник на включенной плите и забыла про него. Столичная полиция проводит проверку по факту случившегося.

В столице пенсионерка забыла про оставленный на плите чайник и отравилась угарным газом. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение об обнаружении тела 86-летней пенсионерки в одной из квартир по улице 800-летия Москвы, которая, по предварительным данным отравилась угарным газом. По версии правоохранителей, пожилая женщина поставила на газовую плиту чайник и забыла про него. Вода выкипела и квартира оказалась в дыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.