В Таганроге 95-летний пенсионер сдал нормы ГТО

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Пенсионер из Таганрога в возрасте 95-ти лет блестяще выполнил нормы ГТО. Участник двух войн, помимо физподготоки пишет книги и помнит все события в мельчайших деталях.

В свои 95 лет Вадим Михайлович Терновой не жалуется на здоровье. Этим летом пенсионер был приглашен на стадион награждать спортсменов. Но посмотрев на нормативы, решил тоже себя проверить, передает "ТВ Центр".

"Первыми прошел наклоны, сгибание-разгибание рук в упоре от скамеечки и скандинавская ходьба. Это было три километра. Медицинские работники рядом были, может что случится, но все прошло без эксцессов", - рассказал заведующий структурного подразделения центра тестирования города Таганрога Виталий Киселев.

Нормы ГТО Вадим Терновой сдает уже второй раз. Впервые проходил в 15 лет, почти 80 лет назад в 1936 году. Главный секрет такой физической формы через столько лет – никаких поблажек в режиме и отсутствие вредных привычек. Помогает держать жесткую дисциплину, по словам ветерана, его главный тренер – любимый пес по кличке Ник.

Ежедневные прогулки в 7 утра и 4 вечера не зависимо от погоды, самочувствия и настроения, даже 1 января, – обязательное мероприятие. И, конечно, чтение, общение с друзьями, концерты, встречи с бывшими коллегами и молодежью. Он "на ты" с современными гаджетами и компьютерной техникой. Пять лет назад окончил курсы и сейчас сам пишет книгу.

"По сути дела, я хотел оставить для детей дальше память о том, как мы жили. Когда вот так рассказываю, один, другой, третий, а мне говорят: а чего ты рассказываешь, ты такие вещи пиши", - сказал Вадим Терновой.

Вадим Михайлович освоил сканер и сам готовит к своей книге иллюстрации. Редактирует старые семейные фото. В его работе собрано все. Он видел Сталина и был знаком с его дочерью, прошел финскую и Отечественную войны, воевал на южном и кавказском фронтах, 27 лет служил связистом во внешней разведке. Он не только не путается в датах и цифрах, но и помнит все в мельчайших подробностях. За хорошую память Вадим Михайлович благодарит гены.

"Это из рассказов отца. Он сказал, что дед его прожил 117 лет и, как говорится, умер при здравом уме. Может быть, частичка долгожительства и мне досталась. Пока, как говорится, я могу тоже еще кое-что соображать", - отметил Терновой.

Теперь в насыщенном расписании пенсионера запланировано еще одно мероприятие. Вадим Михайлович включен в список кандидатов на получение золотого значка ГТО. Уже в апреле незадолго до празднования Дня Победы пройдет их торжественное вручение. И к боевым наградам ветерана прибавится еще и награда за физическую форму в 95 лет.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев, "ТВ Центр", Ростовская область.